La organización Colfuturo, encargada de buscar alternativas para la financiación de estudios, con ayuda del Gobierno, el Icetex y Minciencias, abre una nueva convocatoria para aquellas personas que se encuentren interesadas en aprender inglés fuera del país.

(Vea también: Paso a paso para inscribirse a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2023 en México)

Según la información de Colfuturo a través de su página web, los países convocados para aplicar a la oferta educativa son Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Malta, Nueva Zelanda y Reino Unido. De modo que esta propuesta hace parte de una de las convocatorias para programas de idiomas en 2023. “Durante el año se realizan cuatro convocatorias (enero, abril, junio y septiembre)”, aseguran.

La propuesta es para el mes de abril donde los interesados podrán aplicar entre el próximo martes 4 de abril hasta el martes 18 de abril, y los resultados serán entregados el viernes 21 de abril teniendo en cuenta que el principal requisito para ello será ser mayor de edad y también que la fecha estimada del viaje internacional es julio, agosto o septiembre de 2023.

¿Cómo aplicar a la convocatoria?

Asistir a las charlas informativas que se darán el último jueves de cada mes a las 5:00 p. m. a través de un live en la cuenta oficial de Instagram de la organización, y el segundo sábado de cada mes a las 11:00 a. m. por medio de Zoom. Realizar el pago de la inscripción la cual tendrá un costo de 100.000 pesos colombianos

Diligenciar el formulario el cual será activado durante cada fecha establecida para cada convocatoria.

Más información acerca de la convocatoria

¿Quieres mejorar tu inglés y vivir una experiencia única en el #ReinoUnido? Conoce los tres destinos destacados en los que podrás vivir tu aventura mientras mejoras tu perfil profesional fortaleciendo tu segunda lengua. 📍 #EstudiaEnReinoUnido #AprendeInglés pic.twitter.com/1AGWab2ABz — Fundación COLFUTURO (@Colfuturo) March 14, 2023

Colfuturo ofrece una ayuda de descuento para el proceso más no una beca completa. Los encargados aseguran que cada pago que realice será un abono al costo total de su programa y, en caso de decidir no continuar con el proceso, dicho valor no será reembolsable.

Uno de los aspectos a tener en cuenta para elegir a los beneficiarios de la convocatoria será considerado pensando en cuáles son las motivaciones de cada uno para realizar el programa, tal pregunta será incluida dentro de un formulario de preguntas que deberá diligenciar luego de iniciar el proceso.

(Lea también: A colombianos que se quieren ir a España les están dando gran impulso, por tiempo limitado)

La entrega de resultados de los seleccionados a la convocatoria será entregada el 21 de abril de 2023 y la fecha estimada de viaje será en Julio, agosto o septiembre de 2023. Si desea conocer más acerca de los programas de idiomas ofrecidos por Colfuturo haga clic aquí.