De acuerdo con las autoridades locales, el aficionado a los videojuegos le propinó un fuerte golpe al pequeño de 2 meses puesto que su llanto no lo dejaba concentrar mientras jugaba PlayStation, informó The Sun.

El impreso británico, adicionalmente, señaló que la madre del menor no se percató de la agresión y cuando le preguntó a McDonald qué había pasado, este le respondió que simplemente estaba arropando al bebé.

“Has roto mi confianza por completo. Me has traicionado absolutamente. Lucas merecía sentirse seguro y protegido por su papá. No mereces el perdón de nadie”, manifestó la mujer en declaraciones recogidas por este mismo medio.