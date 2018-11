Assange estuvo detrás de una masiva filtración de documentos clasificados de Estados Unidos en 2010, recordó WikiLeaks la noche del jueves.

La naturaleza precisa de los cargos contra Assange no se conoció de inmediato.

“Primicia: el Departamento de Justicia ‘accidentalmente’ reveló la existencia de inculpaciones clasificadas (o un borrador de ellas) contra el editor de WikiLeaks Julian Assange en un aparente error de ‘copiar y pegar’ en un caso no relacionado”, escribió WikiLeaks en Twitter.

SCOOP: US Department of Justice "accidentally" reveals existence of sealed charges (or a draft for them) against WikiLeaks' publisher Julian Assange in apparent cut-and-paste error in an unrelated case also at the Eastern District of Virginia. https://t.co/wrjlAbXk5Z pic.twitter.com/4UlB0c1SAX

— WikiLeaks (@wikileaks) November 16, 2018