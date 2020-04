green

“Te toco un poquito”, le dice el abuelo en la grabación, ante lo cual la joven le dice “no” en varias oportunidades, pues él insistía en pasarle las manos por el cuerpo.

En cierto momento, el anciano se agacha para intentar ver la zona íntima de la adolescente, que en ese instante estaba recostada en una cama.

“Vamos para ahí un ratito, en la cocina nada más. (…) Déjame que te toque”, agrega el sujeto, justo antes de acercarse aún más a su nieta, que en todo momento intentó alejar a su abuelo.

De acuerdo con El Tucumán, la joven publicó ese video en sus redes para denunciar el acoso sexual al que estaba sometida, y, además, en un mensaje describió lo que estaba padeciendo; este empezaba de la siguiente manera:

“Tengo 16 años y desde hace un par de meses atrás vengo recibiendo acoso por mi abuelo. Nunca llegó más que a mirarme, tocarse en frente mío u ofrecerme plata para acostarme con él. Hoy hace 10 minutos pasó lo que está grabado en video”.

Ella añadió que si bien le había contado a su papá lo que pasaba, él no le creyó, así que tenía miedo de divulgar todo.

“No grabé antes. Como ya muchos me conocen no tenía celular hasta hace unos días que mi mamá me compró uno para que pudiera grabarlo. Tengo muchísimo miedo de lo que pueda pasar después de publicar este video, pero como la justicia no hizo nada, prefiero hacer justicia social”, agregó.

En seguida, manifestó que en ningún momento se le insinuó a su abuelo y que compartía el video para quienes no quisieran creerle. Asimismo, indicó que un tío se comunicó con ella tan pronto vio el video y ahora ella está viviendo con él.

“Solo espero que mi papá algún día mi papá me perdone, pero no podía seguir ocultando esto”, concluyó.

La Nación informó que, en días pasados, la mamá de la víctima acusó al anciano en una comisaría, pero la denuncia “no prosperó”, así que ella le regaló el celular a la menor para que registrara lo que pasaba.

El mismo medio señaló que las autoridades ya detuvieron al acosador.

A continuación puede ver el video del abuelo acosando sexualmente a su nieta: