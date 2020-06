Esta acción se suma a los desmanes de algunos vándalos durante las manifestaciones provocadas por la muerte de George Floyd, un estadounidense negro que fue asfixiado por un policía blanco en Minnesota el 25 de mayo, una ola de marchas antirracistas y en contra de la brutalidad policial se ha extendido en todo el país.

Por tal razón, el presidente Trump madrugó a trinar este martes que meterá en prisión a quienes vandalicen estatuas y otros símbolos, publica el Daily Wire, un mandato que entrará en vigor de forma inmediata.

“He autorizado al gobierno federal para que arreste a quienquiera que vandalice una estatua o similar en propiedad federal de EE. UU. y que se les sentencie hasta con 10 años de prisión”.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent…..

