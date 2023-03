Aunque al principio todos los espectadores parecían estar disfrutando del show de Zion y Lennox, de un momento a otro comenzaron a notar una extraña actitud de parte de Zion.

¿Qué le pasó a Zion?

Mientras intentaba cantar uno de sus temas, el artista comenzó a mostrarse con su mirada perdida, haciendo algunas muecas que, incluso, le impedían cantar bien el tema ‘Dulce carita’.

Varios videos fueron viralizados en redes sociales y allí se observan los extraños comportamientos del artista que, por supuesto, no han pasado desapercibidos por los internautas, quienes han dejado múltiples comentarios. “Dios mío, ¿qué le pasó a Zion?”, “¿estaría pasado de tragos?”, “no tenía conectado su audio, ya cuando después se lo conectaron pudo cantar de acuerdo a la canción”, “Zion ni sabía que estaba en un concierto”, “esos no son tragos”, “hace gestos muy raros”, “él comenzó la fiesta antes que el concierto”, “en su mente iba cantando en los tiempos, pero en la lengua le pusieron reproducir lento”, “tenía la mirada perdida, súper desafinado, bailaba pésimo”, “es una falta de respeto”, “¿qué sentirán ellos cuando vean esos videos? Qué tristeza”, “Lennox llevando todo el peso de la presentación en sus hombros. La presión que debe sentir al ver su compañero así” Decepcionante”, comentaron algunos internautas. Por ahora, el artista no se pronunciado al respecto.

¿Cómo se llama Zion?

El cantante es conocido en el mundo artístico como Zion, sin embargo, su nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz Torres. Es un reconocido cantante, compositor y productor puertorriqueño que, antes de lograr su sueño en la industria musical, se desempeñó como mesero y practicó como Disc-jockey y programador de batería.

En el 2002 debutó como solista. Tiempo después, decidió conformar el dúo musical con Lennox, con quien lanzó su primera canción Estoy esperando.