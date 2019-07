Por eso, en ‘La movida’ le preguntaron si era verdad que se había operado y la artista de producciones como ‘La nocturna’ y ‘La vendedora de rosas’ aseveró, con gracia y su tono paisa:

“¡A mí me da risa! Les cuento que es muy charro, porque en estos días subí la foto con mi vestido de baño, y yo digo: ‘Si la gente supiera los limoncitos que tengo… tan divinos [risas]’. ¡Dizque operada! […] No, silicona en los senos no tengo, gracias, por ahora no… por ahora”.

Enseguida también aclaró porque actualmente luce más esbelta. “Estoy flaca es porque he cerrado un poquito la boca, porque he trabajado mucho, por el estrés”, dijo en el nuevo programa de chismes de RCN.

Asimismo, en sus declaraciones, la famosa indicó que cuando decida entrar al quirófano no tendrá problemas en contarlo.

“Yo creo que eso no hay que dejar que sea como un tabú; eso hay que enfrentarlo y ya. Si uno se siente mejor y más feliz, no hay problema, pero causa curiosidad es que sin meterme al quirófano me digan que ya me operé, que estoy flaca”, puntualizó Yuri sobre las especulaciones que comenzaron por la postal que compartimos a continuación: