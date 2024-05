Las emociones salen a flor de piel cuando los participantes tienen tantos estímulos dentro del ‘Desafío’, en donde no solo lo dan todo físicamente, sino que también crean conexiones y revelan detalles que ninguno de los televidentes sabía.

Yoifer, quien anteriormente estaba en el equipo Gamma, aprovechó el momento de intimidad que tuvo con ‘Arandú’ para contarle una anécdota con su abuela y una de sus vecinas.

Según contó, cuando él era más pequeño, no tenía ninguna comodidad para poder hacer sus trabajos, sobre todo cuando eran a computador.

Así que, tratando de ser responsable con sus deberes, le pedía constantemente el computador a uno de sus compañeros, pero al parecer, a la madre del muchacho no se sentía feliz con eso, así que le reclamaba no solo a su hijo, sino que también a Yoifer, cuando en una oportunidad lo encontró escuchando música mientras estudiaba.

Cuando el actual participante del ‘Desafío’ le contó a su abuela lo que su vecina le dijo, tomó cartas en el asunto y le exigió que no volviera a pedir nada prestado, que ella se encargaría de comprar un computador.

Yoifer, tratando de que no sacara ningún crédito, le dijo que no lo necesitaba, pero su abuela no le puso cuidado y un día lo llamó a la sala, en donde se encontró con un computador en la mesa.

Dicho detalle le marcó su vida, demostrando que el amor de una madre lo puede todo. Durante el programa estuvo a punto de llorar, pero prefirió resistirse ante sus emociones.

