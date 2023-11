En el último capítulo de ‘Yo me llamo’, la concursante que imita magistralmente a ‘Shakira’ cautivó al jurado y a la audiencia con su interpretación de la canción ‘Moscas en la casa’.

La emotiva actuación le valió elogios de ‘Pipe’ Bueno, Amparo Grisales y César Escola, quienes destacaron la habilidad de la participante para capturar la esencia artística de la reconocida cantante colombiana.

Después su presentación, la imitadora compartió un momento íntimo al revelar la conexión personal con la canción. Expresó: “En esta canción me puse en la piel de mi madre […]. Sentí un vacío en el alma y bueno, mi madre pasó por eso, yo también. Recordé todo eso y no tener sentido de la vida, la verdad. Así que me inspiré muchísimo en mi madre en esa etapa difícil que vivió”.