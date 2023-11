Al principio del capítulo de este martes 31 de octubre se presentó un emotivo momento con la actriz manizaleña, quien fue sorprendida por la inteligencia artificial con una comparación que no esperaba nadie.

Esto se dio después de que Amparo Grisales comparara la capacidad del hombre con el de la inteligencia artificial, que en el programa es conocida como ‘Symphony’.

“Amparo, según mi sistema, el momento para conectarse con el doble cuántico es en la noche durante el sueño más profundo. En ese orden de ideas veo tu conexión con tu doble cuántica que podría ser la Madre Teresa de Calcuta”, dijo la inteligencia artificial de ‘Yo me llamo’.

Acá, el video del momento:

Eso asombró a más de uno y hasta Melina Ramírez se pronunció: “¡Vaya doble cuántico!”, dijo la presentadora.

—Me encanta. A ver, ¿por qué dices eso, ‘Symphony’?— preguntó Grisales.

—Si un doble cuántico es un espejo del otro, en el caso de Amparo y la Madre Teresa son idénticas por su labor humanitaria, bondadosa, compasiva y ser defensora de los indefensos como los animales— contestó la inteligencia artificial.

—¡Te amo, ‘Symphony’! Me hizo llorar… mira qué lindo, me encanta. Gracias— agregó conmovida la actriz.

Pero allí no quedó todo, pues la tecnología del programa continuó con su explicación y mencionó que después de buscar en su sistema entendió que lo que Amparo Grisales piensa es lo que atrae. De hecho, insinuó que ella pensaba en “juventud y belleza”.

“¿Usted cree que eso es lo que atraigo? Aunque no solamente he pensado en eso durante mi vida, sí creo que he tratado de conocer mi yo interior y poder purificarlo en mis sentimientos y mis palabras y eso es lo que trato todos los días de aprender”, dijo la actriz.

Luego, agregó: “Yo siempre quiero vivir pura, sana y armoniosa. La parte espiritual es muy importante y no todo el mundo se conecta con esa parte. Los humanos tenemos esa parte espiritual que nos conecta con esa parte tecnológica y que gracias al hombre se ha descubierto”.

