El oriundo de Manzanares (Caldas) es, a sus 31 años, uno de los cantantes de música popular más exitosos de Colombia. Con sencillos como ‘Ya no mi amor’, ‘Por qué la envidia’ y ‘Tenías razón’ logró abrirse paso en los mejores escenarios del país y hoy por hoy cuenta con millones de reproducciones en las diferentes plataformas.

Pero su éxito ha sido forjado a punta de trabajo duro, pues según ha contado en diferentes ocasiones desde que trabajaba como vendedor de aguacates en Corabastos comenzó a ahorrar para grabar una que otra canción.

Así lo confirmó en el programa ‘Los informantes’, de Caracol Televisión, donde comentó que sus primeras tres canciones “no sirvieron para nada”.

Por qué Yeison Jiménez llegó a cobrar más de $ 100 millones

Según comentó el artista, en los inicios de su carrera, cuando cantaba en discotecas, le pagaban entre 150.000 y 200.00 pesos la presentación. Sin embargo, sus canciones comenzaron a ser reconocidas y a sus 21 años ya se daba el lujo de llenar plazas de toros.

Aunque su nombre ya era famoso dentro de la industria, una canción fue la que lo catapultó a lo más alto de su género y le permitió llegar a otros países con su música: ‘Aventurero’.

“‘Aventurero’ tiene números reales. Esa fue la canción. Ahí no hay magia de nada ni película de nada. Nosotros solo le hicimos una promoción de radio y la canción fue el ‘hit’. Duró 14 meses como número uno en Colombia y me abrió las puertas a nivel internacional”, comentó en el programa mencionado anteriormente.

Ese sencillo, quizá el más exitoso de su carrera, le permitió también aumentar considerablemente sus tarifas.

“Aventurero’ me triplicó el precio. Me llamaba gente a decirme: ‘Véndame 20 fechas’. Yo decía que eran como 2 o 3 meses [y respondía]: ‘No, no puedo, pero le vendo 10 y le valen el triple’”, afirmó en ‘Los informantes’.

De acuerdo con el caldense, y pese a la sorpresa que se llevaban los empresarios, su fama le permitía cobrar esa cantidad de dinero.

“Yo llegué a cobrar más de 100 millones de pesos cuando llegó ‘Aventurero’. Antes de ‘Aventurero’ nosotros cobrábamos entre 35 y 45 millones”, comentó Jiménez.

Hoy por hoy se sostiene como uno de los referentes del género popular en Colombia y en 11 años de carrera ya ha hecho, según él, más de 2.800 presentaciones en estadios, plazas y discotecas.