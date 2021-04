green

Yaneth Waldman quiso participar en el ‘TBT’, en donde los usuarios publican una imagen que induzca a la nostalgia, de una época diferente de su vida, acompañada del hashtag #TBT o #ThrowbackThursday.

Waldman divulgó una instantánea de 1994, cuando quería “ser modelo”, según escribió en la publicación de Instagram. Allí la presentadora se ve con una frondosa melena posando para la cámara.

Lo divertido de este #TBT es que Yaneth confesó que aunque en esa época tenía el sueño de ser modelo, conoció “el roscón con arequipe” y decidió mejor desistir de la idea.

Sin duda, la revelación de Yaneth Waldman divirtió a sus más de millón de seguidores en Instagram, pues le dejaron mensajes como “esa delgada línea”, “no puedo parar de reír, nos pasó lo mismo”, “toda churra, pero te ves mejor ahora. El roscón dio frutos”.

Así se veía Yaneth Waldman en 1994; quería ser modelo pero conoció el roscón

Yaneth Waldman ha estado muy activa en sus redes sociales durante la pandemia por coronavirus, sobre todo en Instagram. La presentadora ha probado los exagerados filtros que hay en la aplicación. Recientemente usó el que simula varias cirugías estéticas en la cara.

“Los que me preguntan qué me hice en la cara, realmente no me hice nada. Duermo bien, tomo mucho líquido, me pongo mucho bloqueador y soy feliz”, dijo Waldman mientras usaba el curioso filtro.

Yaneth Waldman usa el filtro que simula cirugías estéticas en la cara