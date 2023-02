El pasado jueves 9 de febrero, Anuel AA sorprendió al mundo del espectáculo al confirmar su separación de ‘Yailin, la más viral’, madre de su hija Cattleya, quien está próxima a nacer.

Aunque se había rumorado hace unos meses que la pareja estaba enfrentando una crisis, ellos mismos se habían encargado de desmentirlo por medio de una fotografía donde aparecían juntos, presumiendo lo felices y enamorados que estaban.

La noticia de la separación tomó por sorpresa a los fanáticos de la pareja, que se había casado en junio del año pasado en una boda íntima y sencilla. Muchos les auguraban un gran futuro especialmente porque viene en camino la bebé que ambos soñaban con tener.

Así reaccionó Yailin a la confirmación de su separación con Anuel

Luego de las palabras del artista de género urbano, Yailin tomó drásticas decisiones para mostrar que el capítulo con el padre de su hija ya se cerró. Algunos internautas se han dado a la tarea de investigar en las redes sociales de los artistas cualquier detalle que indique cómo se encuentran los artistas actualmente, teniendo en cuenta que muchas exparejas quedan como buenos amigos y otros con una muy mala relación.

Según los cibernautas, Anuel y Yailin ya no se siguen en Instagram. Por lo visto y según los internautas, los exesposos ya no querrán tener mucho contacto.

¿Qué pasó con Anuel y Yailin?

Luego de que Anuel confirmara que ya no estaba con la madre de su hija Cattleya, los internautas están a la espera de conocer la versión de la ‘influencer’ dominicana, pues, hasta el momento, se desconocen los motivos de la ruptura.

En redes sociales han surgido múltiples comentarios al respecto teniendo en cuenta que, desde el comienzo de la relación, fueron bastante criticados porque, supuestamente, ese noviazgo no era real, sino que, por el contrario, era simplemente una “fachada”. “Lo que mal empieza mal termina no olvidemos todo lo que yailin y anuel le hicieron a Karol G”, “las embaraza y la abandona. Gracias a Dios Karol g no cayó con ese tipo”, “esperaron traer un bebé al mundo para separarse”, “eso se sabía que la dejaba con la niña sola como hace con todas las que le tienen hijos”, “era solo cuestión de tiempo porque era muy obvio que busco a Yailin por despecho y darle celos a Karol G”, son algunas de las opiniones de los usuarios de internet.