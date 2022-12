Luego de anunciarse la cuarta película de Capitán América, ‘New World Order’, se reveló que en esta historia aparecería uno de los personajes más queridos y característicos de la escuela de mutantes del profesor Xavier: Wolverine.

Esto se debe a que la cinta, ‘New World Order’, será la historia que relacione al grupo de mutantes y Los Vengadores, luego de que Disney, dueña de Marvel Studios, comprara Fox, compañía que tenía los derechos de personajes como Magneto, Mystic, Cíclope y demás integrantes y villanos de los X-Men.

Según el rumbo de “Capitán América: New World Order”, la historia de esta película se centrará en un conflicto internacional causado por un metal extraño e igual de valioso al Vibranium, material con el cual está construido el escudo de Capitán América.

Este metal ya es conocido por fanáticos de Marvel, pues de hecho, es el material que recubre los huesos de un personaje llamado Logan, mejor conocido como Wolverine, es decir, el Adamantium.

Este material sería descubierto en Tiamut, la isla que conecta con el final de ‘Eternals’, pues en esta misma isla se encuentra el Eterno clasificado al final de la película.

En esta cinta, el Adamantium es la excusa perfecta para la partición e integración de Wolverine en el UCM, a pesar de saber que no será protagonista de la historia, se especula que será por medio de una breve aparición, una referencia o alguna escena poscrédito en donde el integrante de los X-Men aparecerá.

¿Hugh Jackman será, de nuevo, Wolverine en esta cinta?

A pesar de que Hugh Jackman volvería a interpretar a Wolverine en ‘Deadpool 3’, en ‘Capitán América New World Order’, el mutante de las garras será personificado por un actor diferente.

Esto se debe a que será un Wolverine diferente, apoyando la idea de los multiversos, temática vista en ‘Spider-Man No Way Home’ y en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. De hecho, en esta última película también apareció un X-Men, el Profesor Xavier.