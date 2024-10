En esta ocasión, Westcol se despachó en contra de algunos de sus colegas, asegurando que el contenido que realizan sería falso y fácil, llegando algunas veces a caer en la estafa, “ese contenido no es nada, hacen bromas falsas y ya ni siquiera hacen contenido, sino solo publicidad o mirar en que polémica se meten y, tras de que hacen todo eso, roban”.

“Yo le tengo mucha rabia y mucho fastidio a los creadores de contenido en Colombia, de verdad siento que están tapados en la plata y no trabajan un c... Vea pá, yo me puedo poner a hacer historias ya en Instagram y se los juro que puedo facturar 200 millones de pesos o 500 millones sentado en una silla solo haciendo historias y ya”, afirmó el ‘streamer’ .