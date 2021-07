Moisés, un niño de 12 años, fue el primer concursante eliminado de ‘La voz kids’, después de haber interpretado la canción ‘Adiós Amor’.

Aunque ninguno de los jurados lo eligió, destacaron su presentación, pues tiene bastante potencial.

Natalia Jiménez, que ha conectado con varios de los pequeños, halagó su color de voz y lo invitó a estudiar un poquito más. Cepeda coincidió en ello y elogió la forma en que interactuó con el público. “Tienes sentimiento”, le reconoció.

Pese a los buenos comentarios del jurado, Moisés no hará parte de ninguno de los equipos, siendo el primero en salir del concurso de Caracol Televisión.

Las reacciones de los seguidores del programa fue instantánea, la mayoría, manifestando la tristeza por la eliminación del pequeño.

Acá, algunos de los memes:

No se voltearon #LaVozKids pic.twitter.com/K6GE6xhUEW

Natalia tratando de no presionar el botón hasta el final de la canción #LaVozKids pic.twitter.com/YhSiFiw0Ub

dios no quedo, estoy llorando #LaVozKids pic.twitter.com/rExFW8UFcG

Me arrepiento de haber preguntado si es que no iban a rechazar a nadie 😭😭 pic.twitter.com/inG0ew66J4

We ese niño es fuerte, yo estaría llorando #LaVozKids pic.twitter.com/QlGHQHkm4q

pense que iba a llorar pq no paso pero que madurez yo no paso y salgo llorandosjakakakakaka #LaVozKids pic.twitter.com/DjihcM0cst

Por eso no me gusta ver #LaVozKids por los niños que no pasan pic.twitter.com/EtIN0dAcg2

— Helado de Manteca🍦🧈🇨🇴 (@Natillanat) July 24, 2021