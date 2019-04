Aseguró que un tío de Martín Elías la llamó y de inmediato le preguntó: “¿Qué pasó?”, sin saludarlo.

“Esto es algo que recuerdo tanto. El tío viene y me dice: ‘Dayana, Martín se accidentó’”, recuerda la mujer.

Después de la llamada, ella cuenta que se encontró a su hijo mayor en su casa y este le preguntó: ‘¿Qué le pasó a mi papá?’”

Según Dayana, le dijo a su hijo que no había pasado nada, lo evadió y salió de la casa llorando.

Por último, indicó al programa que la muerte Martín Elías es algo muy difícil de superar.

“Martín fue el regalo más lindo que me dio Dios. Me enseñó muchas cosas. Fue una persona demasiado especial, vi sentimientos en él que no se los vi a nadie. Era una persona que duele tanto recordar”, puntualizó Dayana.