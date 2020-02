View this post on Instagram

#tbt Yo era muy Nea 😅😅 Por allá en el 98 nadie daba un peso por mí, ni siquiera yo. La situación era difícil, acababa de salir del ejercito y sin una meta clara gastaba el tiempo en cualquier trabajo que pudiera encontrar. Finalmente logré engancharme en una empresa donde lo único que logré fue una liquidación de 7 meses, al final me gasté todo en algo de ropa y cerveza. Solo guardé 28 mil pesos que costaba el formulario de inscripción en la Universidad Distrital. Puedo decir que el amor de Dios, el estudio, el teatro y @tata.oro me salvaron la vida. ❤️❤️❤️❤️ Pero si yo pude, cualquiera puede. 👊🏽👊🏽👊🏽👊🏽👊🏽👊🏽