“Las mujeres habían sido tan violentadas que se volvían lesbianas”, expresó Grisales en un conversatorio, la semana pasada. Y aunque luego se disculpó, Borrero le respondió: “Eres una mujer empoderada, que has hecho, que has usado tu libertad, tu autonomía, has roto con un montón de paradigmas en este país y esas son cosas muy importantes. Pero al mismo tiempo, Amparo, tienes los mismos imaginarios que perpetúan la violencia”.

Días después de esto fue Ernesto Calzadilla, presentador de ‘Yo me llamo’, el que compartió el TBT donde sale él con las dos famosas, que se ven muy cercanas y sonrientes.

Aparte de eso, Calzadilla le agregó una emotiva frase a la vieja imagen.

“All we need is love [todo lo que necesitamos es amor]”, escribió junto a numerales de palabras como paz, libertad y respeto, quizás como un intento de cerrar lo sucedido entre Grisales y Borrero hace unos días.

Cabe mencionar que la jurado de ‘Yo me llamo’ también ya está tratando de pasar la página del disgusto e incluso en una entrevista con Blu Radio pidió que no le preguntaran más por el tema.

A continuación, la amistosa y vieja foto de las dos artistas con Calzadilla.