En la grabación más reciente se escucha al intérprete paisa burlarse del piloto que lo estaba transportando, todo por cuenta de que no despegaba rápido.

“Oíste, Juan, vamos por tierra o qué, ome [risas]. Van 20 minutos dando vueltas [por la pista], güe&#%, vas a parar en el semáforo [risas]”, son algunas de las cosas que le dice Balvin al capitán del avión, en broma, y que el piloto le respondió en forma jocosa.

Quienes van en la aeronave también se ríen, al igual que los fans del famoso que han visto el video y le han dejado varios comentarios gozando con lo sucedido.

Pero ese momento no es el único que les ha alegrado la semana a los seguidores de Balvin, horas antes compartió un bailecito con una mata en la cabeza y sus particulares pasos hicieron que muchos se divirtieran.

Por eso, en ambos videos, que compartimos a continuación, los comentarios más comunes han sido: “Jajajajajajajajaja, no puedo 😂” y Jajajajaja me muero 😂😂😂😂” y “😂😂😂 qué loco me gusta esa actitud”.