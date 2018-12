‘We All Need Christmas’ es “una delicada balada acústica”, marcada por un espíritu optimista y recoge el alma de la temporada navideña, destaca el portal Blabbermouth.

Cabe recordar que la agrupación esta de celebración, pues la semana pasada se conoció que ingresará al Salón de la Fama del Rock el próximo 29 de marzo, y fue la más votada por el público entre las nominadas, superando a The Cure y Radiohead, entre otras.

It’s official, we are 2019 @rockhall Inductees. THANK YOU to all of our fans & the Rock Hall committee! What a way to wrap up an incredible year. #RockHall2019 #DefLeppard pic.twitter.com/zLd1JRHv6U

— Def Leppard (@DefLeppard) December 13, 2018