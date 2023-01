A propósito de Shakira y su boom mundial, los fanáticos de la colombiana han sacado del ‘baúl de los recuerdos’ varias vivencias del inicio de su carrera, hace más 30 años, en especial en 1988, cuando apareció por primera vez en televisión, en Buscando artista infantil, concurso que ganó en tres oportunidades consecutivas.

En 1991 estrenó su primer trabajo musical, titulado Magia, pero comercialmente fue considerado un fracaso por muchos expertos. Su fama nacional llegó cuando, en 1995, estrenó Pies descalzos, su primer álbum oficial. Tres años después, compartió escenario con Joe Arroyo, uno de los exponentes más grandes de salsa en nuestro país.

Shakira y el Joe Arroyo cantando juntos

El video, de hace 25 años, volvió a ser viral en redes sociales, gracias al éxito musical que la colombiana estrenó junto a Bizarrap, una evidente ‘tiradera’ a su ex Gerard Piqué y su novia Clara Chía. “Esto no estaba dentro del programa, pero para lo que va a pasar ahora en este escenario voy a necesitar al Joe Arroyo, Joe ¿dónde estás?”, dijo desde la tarima la barranquillera, quien en ese momento tenía 20 años. El momento se vivió en el Carnaval de Barranquilla, donde juntos interpretaron Te olvidé, “Esto va a ser un honor para mí. No me podía ir de aquí sin hacer esto. Ya va subiendo el Joe”.

En el video se ve a la cantante luciendo su melena de color negro, y sus pronunciados crespos. Fue una época que marcó su carrera profesional, pues en ese año estrenó su exitoso álbum ¿Dónde están los ladrones?, que incluyó hits como ‘Ciega, sordomuda’, ‘Tú’, ‘Inevitable’ y ‘Ojos así’.