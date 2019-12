Aunque no hay certeza de que, efectivamente, sea el artista, pues su cara no se ve en el video, algunos fans aseguran que es él por un tatuaje en su mano y otro en su pecho.

A$ap Rocky, además, no confirmó ni negó ser la persona del famoso ‘sex tape’ cuando habló sobre el material: “Mi pene y yo despertamos hoy con la perturbadora alarma de un video. Como su abogado defensor, estamos preparados para negar cualquier movimiento lento o falta de trato a la vagina”, se lee en un trino del intérprete.

Enseguida, y teniendo en cuenta que muchas personas expresaron en redes sociales estar decepcionadas con el video, Rocky añadió: “Una lista larga de mujeres satisfechas pueden atestar también, pero el gran golpe es que lo evalúe gente que nunca ha tenido sexo”.

MY PENIS AND I WOKE UP 2 THE ALARMING DISTURBANCE OF A VIDEO CLIP 2DAY .AS HIS DEFENSE ATTORNEY WE’RE PREPARED 2 DENY ANY SLOW STROKES OR LACK OF KILLIN THE PUSSY .A LONG LIST OF SATISFIED WOMEN CAN ATTEST TOO. BUT THE REAL PUNCHLINE IS SEEING PPL WHO NEVER FUCKED HIM RATE HIM 😮

A continuación, compartimos algunas de las reacciones de tuiteros, sobre el mencionado video sexual alojado en la famosa plataforma de contenido pornográfico.

“Cuando me desperté y escuché que ASAP Rocky tenía un video sexual / Yo, después de verlo”.

Me when I first woke up and heard ASAP Rocky have a Sex tape

Me after seeing it 🥴 pic.twitter.com/SWZ588LOQB

