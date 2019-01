Ramos se ha convertido en un personaje polémico del ‘reality’, no solo por la irreverencia de sus comentarios sino porque los seguidores han dicho que casi nada le gusta, pero en esta ocasión su atuendo y peinado fueron el foco de atención.

El experto en moda portó un conjunto compuesto por un pantalón negro con sutiles rayas y un chaleco elegante a juego. Además, su peinadosu cabello también hizo que se viera diferente.

Ante esto, varios usuarios de Twitter aseguraron que su ‘outfit’ fue un desacierto y que este lo hacía ver gracioso:

Aquí, algunos de los trinos:

franklin se ve horrible #LaAgenciaBatallaDeModelos pic.twitter.com/heZoB0seTj

