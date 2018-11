No obstante, la participante todavía guarda cierto resentimiento por el reguetonero, pues fue el único jurado que no se volteó en su audición a ciegas, y quedó evidenciado en la respuesta que le dio cuando Maluma le dijo: “A mí me encantas. Me encanta tu voz, me fascina. ¡Qué canción tan difícil! Eres es una de las voces más fuertes que tiene Natalia (Jiménez). Tienes estilo y eso es algo a favor”.

“Tú también tienes estilo”, le dijo la argentina que aseguró que ya lo había perdonado, aunque en seguida agregó: “Es curioso, la voz más fuerte y no te volteaste por mí, es como la piedrita del zapato”.

El colombiano no quiso seguir con la discusión y simplemente culminó diciéndole: “Mamacita, hermosa”.

Coleoni logró pasar a la siguiente ronda, tras la decisión de su mentora, Natalia Jiménez.

En video, la actuación de Cindy Coleon desde el minuto 9.