Alguien me mando este video y sentí muchas cosas… sentí que todo vale la pena, sentí amor, sentí respeto por lo que hago pero sobretodo sentí una GRAN responsabilidad! Chiquita hermosa, si estás viendo esto quiero que sepas que me hiciste sonreír♥️ #yaparaqué

