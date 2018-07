Tres años sin ti… un día en el q la vida nos cambio completamente, donde entendimos q cualquiero cosa puede pasar, la vida q nos toco vivir, con duros momentos q jamas se olvidan, pero con la motivación de seguir adelante… gracias Sofy x enseñarnos tanto con tu partida, te extraño todos los días😪 pero se q llegara el día en q nos volveremos a ver❤️ por ahora sera en sueños👼 TE AMO!

A post shared by Carolina Soto (@caritosotooficial) on Jul 18, 2018 at 5:30am PDT