Es más, el artista aparece llorando en algunos momentos del video, en el que además salen sus padres abrazándolo.

En la escena, el cantante también le dedicó un agradecimiento a su fanaticada y los invitó a no dejar de creer, pues con trabajo los sueños siempre se hacen realidad.

Eso también lo expresó en el post de la publicación, donde una de las cosas que más llamó la atención fue una recuerdo que tiene con un medio que le hizo el feo en el pasado.

“Me acuerdo hace ocho años cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado… ¡Pues parceros, ahora sí que vamos a llegar lejos! […] Con este [jet] tocamos la luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran”, escribió.

Aquí dejamos la mencionada grabación en la que se ve que el nuevo jet de Maluma es negro y tiene su famosa corona estampada en la parte de atrás; esa imagen igualmente aparece en parte de la decoración interna de la aeronave.