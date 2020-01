En la escena, el gomelo (interpretado por el humorista Alejandro Riaño) muestra que su casa en Estados Unidos tiene varias zonas de juegos, que incluyen desde mesa de billar hasta cancha de baloncesto.

Asimismo, un área con muchos televisores, según ‘Juanpis’ González, para estar informado de todo lo que pasa con figuras como las Kardashian y “Trumpis [Donald Trump, presidente de EE. UU.]”.

Áreas como las habitaciones, baños y cocina de la residencia no fueron exhibidas por el mencionado personaje, pues a la mitad del recorrido se puso fue a hablar de agüeros de fin de año que no van con su estilo (la vuelta a la manzana con una maleta y la ropa interior amarilla, entre otros).

Es más, ese asunto hasta lo criticó en el post de su video: “¡Mi casa en Miami! Siempre me pego una buena escapadita de fin de año para no tener que presenciar las fiestas de los mantecos colombianos y sus agüeros… la gente con plata como yo no necesita de esas maricadas para viajar y vivir en abundancia. Si practicas alguno de estos agüeros, considérate de estrato medio bajo mantecoso”, dijo.

Aquí la grabación de ‘Juanpis’ haciendo un pequeño recorrido por algunas zonas de su propiedad en el país norteamericano a la que se va para, en palabras de él, escapar”de Polombia”.