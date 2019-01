El debate se da en redes sociales por la grabación en la que el actor aparece con sus dos hijos y sus manos reposan sobre el pecho de cada uno de los pequeños, durante el estreno de la exitosa cinta en Hawái.

La controversia, sin embargo, está centrada en el momento en que Jason Momoa mueve sus manos y acaricia a los menores, gesto que algunos calificaron como inapropiado con la niña de 11 años, aunque es el mismo que hace al niño (10), y ella, supuestamente, le retira su brazo.

Los comentarios son en su mayoría en apoyo al actor, pues usuarios de Twitter califican de enfermo a quien desató la malintencionada polémica.

A continuación, el video completo de lanzamiento de la cinta en ese estado, seguido de algunos de los mensajes que ha generado el tema:

“No puedo creer que estén haciendo de Jason Momoa un pedófilo… ¿qué está pasando con ustedes?… Necesitan ayuda”

Can’t believe they’re making Jason Momoa a pedophiler…. what the fuck is wrong with you ppl? You guys need help

“Cualquiera que honestamente piense que Jason Momoa estaba tocando inapropiadamente a su hija o de una forma sexual necesita que le revisen su jodida cabeza”

Anyone who honestly thinks #Jasonmomoa was touching his daughter inappropriately or in a sexual way needs to get their fucking heads checked..

“Soy mamá de un niño de 12 años. Lo abrazo, consiento, beso en los labios y le muestro todo el afecto que puedo, porque él es mi sangre y carne. Cualquiera que desprecie a Jason Momoa por hacer lo mismo a sus hijos, claramente no es padre”

I am a mother of a 12 year-old boy. I hug him, coddle him, kiss him on the lips, and show him as much affection as a I can because he is my flesh and blood. Anyone disparaging Jason Momoa from doing the same to his children obviously aren’t parents.

“El hecho de que alguien haya estado dispuesto a tomar un inocente video de un padre con su hijo durante un momento emocional, manipularlo y acusar a Jason Momoa de algo tan vil me enfurece. Eres un maldito sociópata y mereces que todo el infierno caiga sobre ti”.

The fact that someone was willing to take an innocent video of a father with his children during an emotional moment, manipulate it, and accuse Jason Momoa of something so vile has me enraged.

You’re a fucking sociopath and you deserve all the hell that will rain down upon you.

— Walt (@UberKryptonian) January 9, 2019