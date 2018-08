Tony Kamo, el reconocido mentalista español, preparó psicológicamente a la también actriz para que pudiera eliminar su belonefobia (miedo a las agujas). Empezó explicándole cómo sería todo el procedimiento, mientras que ella se mostraba bastante nerviosa por el hecho de que no iba a ser un pinchazo lo que iba a recibir, sino que le aclararon desde un comienzo que el aguja iba a atravesar su brazo.

El experto le dijo que repitiera con él y en voz alta estas palabras: “Necesito que mi mente programe todo mi cuerpo”, cuando la sintió un poco más relajada la hizo decir muchas veces “Anestesiada, totalmente anestesiada” y le atravesó la parte superior del brazo con una aguja.

Cuando la pidió ver hacia su brazo, a Garrido casi se le sale una palabrota en pleno programa en vivo y expresó: “Yo pensé que me ibas a avisar”, miró sorprendida la aguja, mientras que el mentalista movía bruscamente para que ella se diera cuenta que no dolía. La piel solo se tornó un poco morada alrededor del pinchazo.

No hubo derrame de sangre y Elianis movía su brazo sin poder creerlo, por lo que Kamo aclaró que no era ninguna anestesia química lo que usó, ya que de ser así ella no podría tener control sobre su brazo o la pupila de sus ojos estaría dilatada. Así fue como comprobó que la misma presentadora durmió parte de su cuerpo.

Estos son los videos del momento compartidos por el programa: