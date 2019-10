green

“Quiero ver a mi papá”, es lo primero que se escucha decir en la grabación a Paula Elena Díaz, que actualmente tiene cuatro años.

Por eso, Dayana Jaimes, mamá de la pequeña y última esposa que tuvo Martín Elías Díaz, le pregunta: “¿A dónde lo quieres ver?”.

“Ahí, en el cielo”, le responde la niña, y Dayana le aclara: “No podemos ir hasta allá”. Sin embargo, la menor insiste en que sí se puede “con avión”.

Entonces, su mamá le explica: “No, hija, con el avión no. Pero él te está viendo desde el cielo”.

No obstante, Paula le contesta a su mamá: “No, pero si yo no lo veo”, por lo que Dayana le reitera: “Tú a él no lo puedes ver, pero él sí te puede ver a ti”.

Así termina la sentida escena de la hija de Martín Elías, que compartió la viuda del artista en su cuenta pública de Instagram, con el post: “Siempre estará en tu 💛〽️✨👨‍👧 Dios bendiga tu inocencia @paulaelenadiazjaime”.

Ese video, que mostramos a continuación, lleva más de 275 ‘me gusta’ y ha generado decenas de comentarios en los que usuarios de la red social se mostraron conmovidos y algunos hasta escribieron que se les “aguaron los ojos”.