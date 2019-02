Pese a que Fanny indicó que lleva de todo en el bolso, en realidad no carga tantas cosas, ni son tan diferentes a lo que gran parte de las mujeres llevan: maquillaje, billetera, chicles y agua.

Esto último lo carga sin falta, porque tomar de ese líquido es uno de los hábitos que tiene para lucir así de guapa.

“Me limpio la cara, ni hablar de la humectación, la hidratación, la protección. Todos los días me maquillo un poco, hago ejercicio, tomo mucha agua y me preocupo por la dieta, porque todos los días quiero comer dulce y no puedo; entonces, todos los días me lamento”, explicó la artista en la emisora.

Estas declaraciones más las respuesta a otras preguntas como la del oso, sus cantantes favoritos, el mejor consejo que le han dado, entre otras, se puede escuchar en este video que La Kalle subió a su canal de YouTube en enero.