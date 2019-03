View this post on Instagram

Me detengo … Me tomo mi tiempo, escucho porque me gusta que me escuchen, amo porque me gusta que me amen ❤️… Algunos de ellos son artistas de conservatorio, profesores de música o músicos empíricos que podrían estar formando a futuros profesionales, pero la situación de su país les ha impedido continuar con su propósito de vida. Abrazar a nuestros hermanos venezolanos es un acto de amor, de #CosasBonitas 🙅🏼‍♀️💋❤️🥰 🇻🇪