En la grabación, la DJ, que actualmente tiene coronavirus y es famosa por su patada en medio de un escándalo de infidelidad, luce diferente a como se ve en la actualidad.

Tras ver la escena, Marcela Reyes se mostró feliz y dijo:

“Es algo como muy chévere, es una sensación muy chévere ver esto que me acaban de ‘repostear’ porque yo vengo trabajando por mis sueños hace muchos años”.

Después, la famosa también empezó a recordar otros trabajos que tuvo y que no muchos conocen, en busca de sus ideales, pues aparte de DJ y actriz fue presentadora, estuvo en Miss Tanga y hasta tuvo una época en que se ganaba la vida fuera de las pantallas.

“He hecho de todo en la vida, he vendido hasta arepas de choclo con mi mamá, en Cali, vendíamos almuerzo para los camioneros y muleros que entraban de Ibagué, todo lo que es la Línea, a Armenia. He hecho de todo. He sido actriz, así empezó mi sueño realmente en Bogotá, saliendo en televisión en Caracol”, puntualizó.