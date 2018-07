El video tiene imágenes de Shakira y Maluma (que esta semana otra vez fue acusado de volver a las mujeres “objetos sexuales”) juntos, pero también individuales cerca de un carro, del mar o de rejas.

Sin embargo, las que más han llamado la atención han sido las de Shakira en la playa, pues muchos de sus seguidores no solo destacan su talento musical, sino que han quedado impactados con el cuerpazo que exhibió en traje de baño y con lo guapa que luce a sus 41 años, como se lee en los comentarios de la grabación.

Igualmente, con los sugestivos movimientos que hizo en la arena, pues demuestra una vez más que sus caderas no mienten, de acuerdo con su fanáticos.

No obstante, no todo fue color de rosa, pues hay fans de los cantantes que sienten que su nueva puesta en escena no fue tan buena. Cabe recordar que ellos ya habían hecho juntos las de ‘Chantaje’ y ‘Trap’, en las que también aparecían muy sensuales.

“Los mismo movimientos, mismos gestos, vestuario de siempre… Todo añejo, nada nuevo, el mismo ritmo, la misma mona con el mismo rabo. ¡Dan pena!”, y “Yo amo a Shakira, pero los videos de ella es más de lo mismo, su zona de confort… Debe experimentar cosas diferentes, no sé. Bailarines, coreografía, luces, etc.”, escribieron algunos.

Pero como entre los que elogian y los que critican siempre hay unos bromistas, en esta ocasión no faltaron.

Las burlas estuvieron relacionadas con el futbolista Gerard Piqué, pareja de Shakira, ya que como la canción habla de un supuesto amor ‘Clandestino’ entre los artistas colombianos, muchos aseguraron que en el video no se veía, pero el jugador del Barcelona era el que los perseguía y el que mandó poner la reja.