Su cuestionamiento no fue solo para el gremio de ‘los Amarillos’, pues en su grabación señaló:

“A uno sí le llama un montón la atención los taxistas de Bogotá y los Ubers quejándose mutuamente y pidiendo más trayectos y más compromisos, porque la verdad es que me acaba de bajar un taxista”.

Luego, la presentadora mostró que el conductor la dejó botada frente a la estación de Transmilenio de la Avenida 68 (cerca de su trabajo), y reiteró lo difícil que es tomar un servicio de transporte individual en la capital colombiana.

“Estoy en la calle 80 de Bogotá. [El taxista] me dijo que qué pena, pero que no me podía llevar a dónde yo quería ir, y me bajó… Y aquí estoy tratando de que un carro pare y me lleve a mi casa. ¡Es todos los días esto!”, indicó Vanessa.

Aquí el video con lo que le pasó a la periodista con el taxista, esta semana; lo subió ella en tres historias de Instagram.