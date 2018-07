Un video revelado por Noticias Uno da cuenta de la furia y estado de embriaguez del actor Pedro Palacio cuando fue controlado por las autoridades.

El hombre que sufrió golpes señaló que se encontraba por la calle con una amiga, cuando ella le dijo:

“Mira, allá va Pedro, pídele una foto, cuando me acerco agrede a la mujer y le dice: viste malparida, me pillaron por tu culpa”.

Adjunto a la declaración, Pulido señaló que Palacio estaba peleando con la muchacha que lo acompañaba y en ese momento le tomó la foto, a lo que el actor se regresó y le dijo: “¿Tú porque me tomas fotos?” entonces el agredido le respondió: “porque el celular es mío”, enseguida le dio dos golpes en la nariz y tumbó el celular.

“Eso fue lo que pasó y ahí enseguida se le vino medio Rodadero, todas las personas que estaban en la playa llegaron al chisme, a la trifulca y ellos fueron los que terminaron cascándolo”, contó la víctima al noticiero.

Sin embargo, lo declarado por el actor al programa La Red no concuerda, él afirmó que no quería tomarse fotos para no salir mal y además sintió que lo querían robar, por lo que reaccionó golpeándole la nariz a un hombre.

Después del fuerte golpe, Germán y su amiga, Jennifer Marriaga Betancourt, se dirigieron a Medicina Legal para interponer la denuncia, lugar al que llegó la abogada del actor y le propuso una conciliación monetaria para retirar la demanda.