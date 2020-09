green

El cantante sostuvo una charla con el programa ‘Lo sé todo‘, en la que aseguró que conoció a las denunciantes el pasado 20 de septiembre por medio de un hombre que promociona artistas y, de entrada, le parecieron “muy amables”.

Según él, le gusta hacer amigas y les propuso darles una serenata con motivo de Amor y Amistad; además, las invitó a pasar unos días en una finca, propuesta a la que accedieron y se fueron sin llevar a sus hijos.

“En la finca yo las llevo a ellas y ellas empiezan a coquetear con unos muchachos. […] Me sentí celoso… me sentí triste, pero por qué me rechazan si yo les pongo el carro de ida y regreso”, añadió el imitador y aclaró que no las llevó “en plan de tener relaciones amorosas”; no obstante, luego confesó que con una de ellas sí se besó.

Luego de pasar dos días en el lugar, el hombre les habría dicho a las mujeres que se tenía que ir porque debía trabajar, pero ellas estaban relacionándose con otros sujetos y no le pusieron atención, así que las dejó en la finca y eso las molestó.

Además, Andrés aclaró que sí tomo el celular de una de ellas, pues la mamá estaba llamando preocupada por su paradero y él intentó tranquilizarla.

Calderón añadió al programa de Canal 1 que, después del incidente, las mujeres empezaron con las denuncias y, que si todo lo que aseguran hubiese sido cierto, deberían haberlo demandado o acudido a Medicina Legal, pero esto no ocurrió; en cambio, él sí planea denunciarlas, pues ha recibido amenazas y deben pagarle por los daños que le hicieron a su camioneta.

En una grabación que emitió el medio, se puede ver que las mujeres se encontraban junto al vehículo del imitador; allí aceptaron que le rompieron los vidrios, pues él habría intentado abusar de una de ellas mientras se bañaba.

Las jóvenes, de las que el cantante aseguró una era colega y la otra modelo, también dijeron que él las trató mal y “es un asqueroso, una decepción de persona”.

“Mi amiga no se lo quiso dar. […] Se le metió al baño cuando se iba a bañar”, manifestó una de las denunciantes.

Aquí, la grabación del exconcursante de ‘Yo me llamo’, programa del que también salió Richard Cardona, imitador de Pipe Bueno, quien sufrió un grave accidente el 14 de septiembre.