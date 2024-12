Margalida Castro falleció a sus 82 años a causa de un cáncer con el que venía luchando meses atrás. Su mánager confirmó la noticia y cientos de famosos están dejando su mensaje de tristeza en redes sociales.

La vida de Castro no fue sencilla, de hecho, fue internada en varios manicomios en donde pasó por terapias de electrochoques, entre otras situaciones dolorosas que la marcaron.

La Virgen María se le presentó a Margalida Castro

Sin embargo, también vivió momentos de iluminación con la Virgen María. Hace varios años que detalló sobre las veces que se le ha presentado. La primera vez fue cuando estaba en el manicomio:

“Fue terrible, cuando me estaban mordiendo todas, así vi una mujercita, fue la primera aparición que tuve la santísima Virgen María, pero tampoco fui consciente. Aquí yo vi una mujercita lindísima, con ojitos azules, perfectamente limpiecita, entre semejante horror. Yo cuando la vi ahí pegué el grito: ‘¡María, María, no dejes que me maten, no lo dejes matarme, ayúdame!’. Con esa carita sacó una voz como de sótano: ‘Suéltenla, bichos inmundos, no la ensucien más’, y quedó todo como en encanto, un silencio absoluto, todas me soltaron, dejaron de morderme, de vomitarme y se fueron retirando así ante una presencia sobrenatural chiquitita, delgada”.

Pero la experiencia sobre natural más fuerte sucedió en su habitación:

“La Virgen se me apareció a los pies de mi cama y me habló cinco horas, me dijo: ‘Tú has sido molida en el crisol de la agonía y el tormento entre camisas de fuerza, enfermeros brutales, choques de insulina, potros de infamia, sótanos siniestros, porque mi hijo, el divino alfarero, te estaba moliendo para hacer de ti un vaso nuevo’”, afirmó Castro para el pódcast ‘Senderos de Éxito’.

