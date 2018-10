Garrido recordó esa vivencia de su vida cuando el humorista Suso le preguntó si ella había sido infiel. Enseguida, la presentadora se remontó unos años atrás, cuando tenía 20, para reseñar que un novio le puso los cachos, pero ella lo perdonó en un primer momento.

“Tuve un novio que me puso los cachos y me dejo, él a mí. Cuando al sinvergüenza no le funcionó con la otra, volvió aquí, y yo lo perdoné. A los dos meses volvió y me la hizo. Yo me enteré que me estaba siendo infiel y enojada lo dejé”, recordó la actriz costeña.

Sin embargo, Garrido no soportó la segunda infidelidad y decidió vengarse de la siguiente manera: “Había un amiguito de él que me miraba con maldad. Uno sabe cuándo a uno le tienen hambre. Entonces volví con él por ocho días, solo para irme a una fiesta con el amigo, bailarlo, darle los besitos, que todo mundo me viera y le contaran. Y le rompí el corazón”.

La también modelo aclaró que esa venganza estuvo mal. “Después me arrepentí. No me enorgullezco de eso, estuvo mal hecho. Yo estaba loca, tenía 20 años”, concluyó Garrido.

Esta es la entrevista que concedió Elianis Garrido en el programa ‘The Suso’s Show’: