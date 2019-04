Isabella y Sarah Lucia fueron las dos niñas que con sus voces lograron seguir en competencia y llegaron a completar el equipo de Sebastián Yatra, quien era el único que hacía falta por escoger a sus participantes.

Sin embargo, la decisión del intérprete de ‘Cristina’ no les cayó en gracia a los televidentes, que en Twitter lamentaron que no haya escogido a ‘Majo’ y a Sara ‘La princesa guajira’. Esta es la segunda vez que ocurre lo mismo, pues también hubo descontento en su primera eliminación.

En los rescates también se presentaron Damar y Pipe, quienes también contaron con algunos seguidores a su favor. Sin embargo, fue la pequeña y tierna ‘Majo’ quien más corazones enamoró con su talento, pues a pesar de ser la concursante más pequeña su potencia vocal sorprendió hasta a los jurados.

Estos son algunos de los trinos:

Al menos rescataron a Sarah Lucía, pero cómo me dejan a mi Majo afuera… que rabia, me cuentan quién llega a la final, ya no quiero nada #LaVozKids pic.twitter.com/prN9gZpb7w

— Megalomaniaca (@Unponyrosado) April 25, 2019