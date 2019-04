Eso luego de que usuarios le preguntaran si Netflix le había pedido algún permiso para sacar la historia sobre el fallecimiento del alumno de Los Andes, a propósito de que esa plataforma publicó el tráiler de ‘Historia de un Crimen: Colmenares’ este martes.

“Nunca nos consultaron nada y tampoco lo hubiéramos autorizado porque el crimen de Luis Andrés no puede lucrar a nadie”, expresó el progenitor de Colmenares.

Y añadió, en mayúscula sostenida: “Solo pido justicia”.

Pese a no sentirse a gusto con que salga una serie sobre su fallecido heredero, Luis Colmenares además aclaró que no tendrá objeciones con los capítulos de la serie desde que estén basados “en los hechos que constan en los expedientes que están en los juzgados”, porque dice que “ahí está la verdad de los hechos”, y no en otras fuentes que distorsionen lo que su familia considera que sucedió en el parque El Virrey en 2010.

Esta no es la primera vez que Luis Colmenares se pronuncia sobre la producción, ya lo había hecho en 2018, cuando señaló algo similar a lo expresado este miércoles.

Su otro hijo, Jorge Colmenares, también ha dado declaraciones al respecto e incluso destapó, en octubre del año pasado, en Noticias Caracol, la que sería la ‘jugada’ de Netflix para poder hacer la serie sin problemas y dejar con las “manos atadas” a la familia de la víctima.

En ese momento, el hermano del fallecido universitario además se refirió a un libro sobre la muerte de Luis Andrés que “está totalmente lleno de mentiras”.