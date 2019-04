“Mis condolencias, en estos momentos de dolor, a los familiares del expresidente Alan García, a sus seres queridos”, fue parte de lo que escribió el actor Salvador del Solar en Twitter

El artista, además, envió el mensaje “a los militantes del partido aprista peruano”, poco después de que se confirmara la muerte del exmandatario, que alcanzó a ser trasladado a un hospital de Lima, luego de que se disparara.

El mensaje del famoso ha sido cuestionado por algunos tuiteros, entre los que hubo algunos que hasta le pidieron que renunciara a su cargo.

Y es que cabe recordar que Del Solar no solo es actor, sino que actualmente es presidente del Consejo de Ministros del Perú, como indica en su red social, y fue ministro de Cultura de su país durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski.

Kuczynski es otro de los expresidentes del país Inca que han involucrado con Odebrecht. Es más, por las investigaciones en su contra ordenaron su detención preliminar de diez días, la semana pasada, como cuestionó en Twitter el mismo exmandatario, que ahora está en cuidados intensivos.

Aquí el trino del actor de ‘La ley del corazón’ y ‘Narcos’, luego de la muerte de García, y algunos de los comentarios en los que lo critican por ese mensaje.

No obstante, también hay unos post en los que le elogian su caballerosidad y educación al haber dado las condolencias a la familia del fallecido:

que no se victimice a ese señor, debio ser procesado como debe de ser, pero él escogio la fatalidad y sus hienas mancillas el proceso dando esos alaridos maquiavelicos

UN CONSEJO: RENUNCIÉ NO SE CONVIERTA EN CÓMPLICE

Yo no puedo dar mis condolencias

Muchos de tus colegas como @TatianaAstengoB deberían poner al menos unas condolencias, querían mejor como seres humanos, AG me pareció un cobarde al no enfrentar a la justicia pero de allí a desearlo muerto o al menos no dar las condolencias a la familia los deja muy mal

— Jean Pierre (@JeanPierreGut) 17 de abril de 2019