El ‘teaser’ de 14 segundos muestra al colombiano con chaqueta dorada y su inconfundible sonrisa mientras mira, aparentemente, a un público que lo observa.

Jennifer Lopez, por su parte, aparece dos veces en el video: la primera, a la llegada a un evento, muy sonriente ante las cámaras; y la segunda, sobre un escenario con un traje de novia y acompañada por bailarinas.

La aparición de Owen Wilson es igual de fugaz que la de Maluma y tampoco da mucha información sobre el personaje o su historia.

Además de las imágenes, se confirmó que el filme se estrenará en el Día de San Valentín del próximo año, es decir, el 14 de febrero.

Save the date. @JLo, #OwenWilson and @Maluma star in #MarryMeMovie, in theaters this Valentine’s Day. pic.twitter.com/N7qmW1CDSr

— Marry Me (@MarryMeMovie) September 14, 2020