Desde que Tostao anunció en redes sociales que decidió darse una nueva oportunidad en el amor ha sido blanco de críticas de muchísimas personas en el país.

Aunque el cantante no le debe dar explicaciones a nadie sobre su vida privada, sí ha respondido a algunos señalamientos que le han hecho y por eso en ‘La red’ le preguntaron directamente qué es lo que realmente está pasando.

El programa de Caracol Televisión mostró un mensaje que el artista que integra Choquibtown envió como respuesta y allí se leía: “Agradecerles que, como periodistas de entretenimiento, me hayan contactado y no se presten para difundir especulaciones. Con mi pareja llevamos desde enero de este año y estamos felices viviendo nuestra relación”.

Los periodistas de ‘La red’ dijeron que Guigliola Valencia Castillo es una odontóloga “fina, bella y hermosa”–conozca acá más detalles de ella– y que con las palabras del cantante se confirma que no hubo ningún engaño a Goyo. “Ojo que contesta la inquietud diciendo ‘No, ella y yo no son amigas, como están diciendo'”, aseguró Frank Solano.

Con estas explicaciones, en ‘La red’ dieron la versión oficial, y la que se supone es la verdad’, sobre lo que está pasando en vida de Tostao y Goyo, pues fruto de su relación nació una hija y próximamente habrá música nueva.

Como hace unos días se difundió una fotografía en la que aparentemente aparecen Goyo, Guiglioga y Tostao juntos, las suposiciones sobre una supuesta amistad entre las dos mujeres son muchísimas.

Aunque ninguno de los tres ha hecho referencia a esta imagen, el cantante colombiano sí publicó un texto en el que explica cómo fue su separación, que anteriormente se había dicho fue cuando estaba en ‘Masterchef’.

Tostao dijo que él y Goyo se separaron hace 14 meses y que no fue una decisión fácil en su vida. Esto fue lo que escribió.

Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo,han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce, ahora que sonrío 😍 ustedes inventan historias y me tratan de lo peor,donde estaban cuando pasé por lo agrio.

La vida es corta,vívanla

