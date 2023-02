Hace unos días, el también exparticipante de ‘Masterchef’ (RCN) compartió con sus seguidores cómo le pidió a su nueva pareja que fuera su novia y no tuvo problema en revelar su nombre: Guigliola Valencia.

Muchos no se tomaron bien la noticia, pues desconocían del divorcio con Goyo, ya que los artista nunca lo hicieron público. No obstante, él sí dio varias indirectas cuando le preguntaron sobre el tema.

A las críticas y cuestionamientos se sumaron las que hicieron varias personas, pues al parecer Valencia era cercana a la exesposa de Tostao. Tienen una foto juntas de tiempo atrás y se dejaban comentarios amistosos, como los que recoge este ‘post’:

El chocoano señaló que la gente lo estaba tratando como “lo peor”, sin conocer cómo fue que realmente sucedieron las cosas entre él y la también mamá de su hija.

Aseguró que lleva 14 meses separado de la cantante de Chocquibtown y cuando la pasó mal solo sus amigos cercanos estuvieron apoyándolo. “¿Dónde estaban cuando pasé por lo agrio?”.

Este es el trino donde el artista contestó:

Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo,han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce, ahora que sonrío 😍 ustedes inventan historias y me tratan de lo peor,donde estaban cuando pasé por lo agrio.

La vida es corta,vívanla

