El reconocido actor Tom Hollander, famoso por su participación en producciones como ‘Orgullo y Prejuicio’ o ‘Piratas del Caribe’, recibió una millonaria suma de dinero que en realidad pertenecía a su colega Tom Holland, famoso por su personaje de ‘Spider-Man’ en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Y es que hace unos días, el actor británico contó en una entrevista, la curiosa historia de cuando le llegó un pago de “siete cifras” (millones de dólares), como un vale por las taquillas de ‘The Avengers’, una película en la que no participó.

“Los contadores de mi agencia se confundieron, tuvimos la misma agencia por un tiempo. Y, fue un momento terrible. Fui a ver a un amigo que hace teatro en Inglaterra, […] yo acababa de hacer un show para la BBC por 30,000 libras o algo así, que podían mantenerme por el resto del año y yo decía “esto es maravilloso, soy próspero”. […] Entonces revisé mis mails durante el intermedio y tenía algo de mi agencia diciendo: “Pago, el primer bonus por taquilla de ‘The Avengers’”, y pensé “yo no salgo en The Avengers’”. Era una cantidad enorme de dinero, no era todo el bonus de taquilla, era solo el primero y era más dinero del que alguna vez había visto”, contó Hollander.