En medio de una entrevista en ‘The Juanpis Live Show’ la exreina aseguró que el exjugador de la Selección Colombia la buscó durante varios meses para que aceptara ser su novia.

Paola comentó que esta es la primera vez que habla del tema y ‘Juanpis’ le recordó que Asprilla también “le cayó a Esperanza Gómez“, a lo que ella respondió:

“A mí me cayó primero, no había nacido ninguna, así que por antigüedad me gano ese premio”.