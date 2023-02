El tercer capítulo de ‘The Last of Us’ generó polémica por su historia de amor entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett).

Parece que en la segunda temporada Ellie (Bella Ramsey) también tendrá una relación homosexual, por lo que la protagonista no ha dudado en responder a los ataques homófobos contra la ficción de HBO Max.

(Vea también: Top 5 de series colombianas imperdibles para ver en plataformas de ‘streaming’)

En una entrevista con GQ le preguntaron a Ramsey cómo afrontaría la trama de la segunda entrega, en la que probablemente Ellie vivirá un romance con Dina.

View this post on Instagram A post shared by British GQ (@britishgq)

“No estoy particularmente ansiosa por eso”, confesó. “Sé que la gente pensará lo que quiera pensar. Pero tendrán que acostumbrarse. Si no quieres ver la serie porque tiene tramas gais, porque tiene un personaje trans, eso es cosa tuya y tú te lo estás perdiendo. No me va a dar miedo. Creo que eso viene desde un punto de vista de desafío”, añadió.

Cabe destacar que Ellie es lesbiana en el videojuego original, un detalle que Craig Mazin prometió mantener en la ficción.

“Que Ellie sea ‘queer’ es importante. Fue algo que realmente me encantó de ella desde el principio. Y me encantó la forma en que se trató en la historia, sin que fuera un gran problema. Realmente no se habla de eso, simplemente existe y eso es lo que más me gusta de ello. Es un aspecto superimportante. Estoy muy feliz de haberla interpretado porque sé que ella significa mucho para mucha gente y es un honor para mí encarnar eso”, confesó Ramsey durante una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused.

En esa misma entrevista, la actriz defendió la criticada trama de Bill y Frank. “No es como si toda la gente gay explotara y ya no existiera. Creo que es realmente importante. Esa historia de amor es hermosa y desgarradora. Creo que es realmente bueno e importante que las personas puedan sentirse representadas, y la esperanza es que genere un impacto tanto en las personas que no forman parte de la comunidad como en las personas que sí”, reivindicó.

¿Cuándo salen los capítulos de ‘The Last of Us’?

La nueva apuesta de HBO y HBO Max, ‘The Last of Us’, es una serie con una trama postapocalíptica que sucede después de que el hongo Cordyceps infectará al mundo entero, convirtiendo a cada víctima en una especie de zombie.

La serie se estrenó el pasado 15 de enero y contará con ocho capítulos que se estrenarán cada semana los domingos en la noche. La ficción es protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie.